13 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Сеть высмеяла слова экс-президента Трампа о том, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой войне.

Светлана Шаповалова, , 10:14 — REGNUM Заявление экс-президента США Трампа о том, что ситуация вокруг Украины может привести к третьей мировой войне, не впечатлило пользователей Сети. Одни считают, что Америка ответственна за сегодняшние события, а другие и вовсе предлагают «открыть отдельный дом для маразматиков». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в соцсетях.

Сальвадор Дали. Лицо войны. 1940

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«Это не ситуация вокруг Украины. Это операция США по разобщению России и Европы и нанесению ущерба России и Европе», — считает И.

«Трамп, конечно, хороший президент для своей страны, но не понимает, что не важно теперь, насколько ты суров с Россией. Важно, насколько ты суров с собой, чтобы понять, что Америка никогда не будет великой, если не смирится с тем, что и другие страны имеют право быть великими. Пора сделать планету великой. Всю, без исключения. Исключительность, нацизм, глобализм отныне в прошлом», — отметил Ярослав Погодин.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если вы лезть не будете, никакой третьей мировой и не будет», — ответила Трампу Марина Равилова. Она также посоветовала для американских президентов «открыть отдельный дом для маразматиков».

«Напоминает фильм «Тупой и ещё тупее». У правящей верхушки в США не осталось вменяемых людей», — соглашается И.

«А Трамп что сделал для того, чтобы отношения наладить?» — спрашивает С.

«Кто бы говорил? Трамп все международные договора по безопасности «порвал». Именно при нём Мир стал ближе к войне», — соглашается Андрей.

«В мире сейчас столько ядерного оружия, что нужно планеты строить, а не ракеты», — иронизирует Е.

«Третьей мировой чревато расширение НАТО на восток. Но, собственно, с прицелом на третью мировую оно и производится: методично и непреклонно, вот уже десятки лет. Украина — один из эпизодов», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Не будет ядерного удара. И войны не будет. Сейчас европейцы начнут бастовать. Эти люди не привыкли к дискомфорту. Им проще убрать того, кто не может исправить ситуацию, и вернуть все в прежнее русло. У них мышление по другому работает. Все нормально будет», — считает Вадим.

«Все проблемы в мире от того, что интересы своей страны вожди США распространяют на другие страны и материки. Решают свои интересы за счёт интересов других стран, сталкивая лбами соседние страны (Украина и Россия), свергая правительства (Ирак, Ливия, Афганистан), разделяя народы (Китай и Тайвань) и т.д.

Но существует точка невозврата и возмездия. И дух народа американского-то ничтожный, не в пример русскому народу. Они с ума сойдут от истерики, если конфликт будет на территории США», — считает Евгений.

Сергей Минин высказался ещё жёстче:

«Престарелые и выжившие из ума два засранца — эти Трамп и Байден. Сами же создали в мире такую ситуацию просто на личной неприязни, фейках, вранье. Начали все с Украины, бывшей территории СССР. Поставили Россию в такое положение, суки грёбаные, что России некуда деваться, только воевать. Кол осиновый вам кто-нибудь пусть забьёт.

А вообще, надо сказать, устройство современного мира, созданного вами, — просто циничное дерьмо, раз такое позволительно сделать. Сами же разрабатывали законы, придумывали организации, заставляли нас выполнять, а теперь нагло, преступно, цинично все нарушили, все правила которые сами же придумали, поставив мир на порог ядерной войны. Н… нам такая глобализация, пошли вы, твари».

"Была бы война, вас уже тяжёлыми бомбардировщиками сравняли бы с землёй в феврале, а так — спецоперация, чтобы жизни адекватных мирных граждан сохранить. Никто не собирается уничтожать народ, просто демилитаризация и денацификация», — приводит довод Андрей Моисеенков в ответ на опасения граждан Украины.

«Обратили внимание, как быстро стали переобуваться страны ЕС? Восхищает то, как Путин подготовился к спецоперации. Если сейчас ему удастся вывести страну из штопора и сделать то, о чем он говорил эти 20 лет, я буду аплодировать ему стоя. Это очень круто», — считает Вадим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что кризис вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну, так как некому вести диалог с Россией, заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина.

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