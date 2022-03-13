Кувандык, Оренбургская область, 13 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержали гражданина, который срубил в Кувандыкском лесничестве семь чёрных тополей. Об \этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Топор

С заявлением в полицию обратились сотрудники лесничества. Размер ущерба составил 82 269 рублей. Под подозрение попал 47-летний ранее судимый гражданин. У него изъяли фрагменты стволов деревьев и оборудование, использованное им для незаконной рубки.

Теперь гражданин стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до четырёх лет колонии со штрафом в 300 тыс. рублей.