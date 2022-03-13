Донецк, , 08:38 — REGNUM ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпущено 6 мин калибром 120 мм. Об этом 13 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка, выпущено 6 мин калибром 120мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» и танка больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а до этого вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь пациентами как живым щитом.

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