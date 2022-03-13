Москва, , 08:35 — REGNUM По мнению депутата Госдумы РФ от Республики Крым Михаила Шеремета («Единая Россия»), в настоящее время Владимир Зеленский никак не контролирует ситуацию на Украине.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Шеремет уточнил, что из-за отсутствия в стране взаимодействия и слаженности страдают и гибнут мирные граждане.

Также депутат от Крыма добавил, что политика Зеленского способствует увеличению числа жертв среди мирного населения и военнослужащих Украины, так как он бросает украинских солдат в бой, а сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».

«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», — подчеркнул Шермет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал, что Киев недавно запустил в сторону полуострова беспилотник с целью «прощупать» крымскую противовоздушную оборону.