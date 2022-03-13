Пекин, 13 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о росте случаев инфицирования коронавирусом в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, за прошедшие сутки в Китае выявили более 1,9 тыс. заболевших COVID-19 в острой форме, а также более 1,4 тыс. — бессимптомных случаев COVID-19.

Ранее Елена Мескина, врач-инфекционист, назвала заболевания, которые после перенесенного COVID-19 остаются навсегда.

В качестве последствий перенесенного COVID-19 она назвала воспаление мышц сердца, инсульты, инфаркты.