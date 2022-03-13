Пекин, 13 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Общее количество базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G) в Китае к концу текущего года превысит 2 млн, заявил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин. Об этом пишет газета China Daily.

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Министр рассказал, что в настоящее время в Китае работает более 1,43 млн базовых станций 5G. Число пользователей услуг 5G превышает 500 млн.

Он добавил, что до конца 2022 года число базовых станций будет доведено до 2 млн. Также в Китае планируют начать развивать технологии связи 6G.

Мобильные операторы Китая начали предоставлять услуги связи 5G в конце 2019 года. Китай стал мировым лидером по скорости внедрения связи нового поколения.

В 2021 году в Китае продали 266 млн смартфонов с поддержкой связи 5G. В сравнении с 2020 годом поставки 5G-смартфонов выросли на 63,5%.