Соль-Илецк, Оренбургская область, 13 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель одного из сёл Соль-Илецкого городского округа стал фигурантом уголовного дела по поводу угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, 53-летний гражданин напал на свою 45-летнюю сожительницу. Он начал её душить и угрожал убить.

После обращения женщины в полицию гражданина задержали и доставили в отделение. Теперь ему грозит до двух лет заключения.