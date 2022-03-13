Вашингтон, 13 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. С просьбой вывести остатки средств со счетов в связи с приостановкой своей деятельности в России обратилась к жителям РФ американская электронная платежная система PayPal. Об этом говорится в сообщении, 12 марта опубликованном на русскоязычной версии сайта компании.

Иван Шилов ИА REGNUM PayPal

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"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что для минимизации возможных дальнейших сбоев обслуживания компания убедительно просит своих российских клиентов вывести остаток средств с их счета до 18 марта текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 15 марта в столице Великобритании Лондоне соберутся лидеры стран Прибалтики и Скандинавии, чтобы обсудить новые способы изоляции российской экономики.