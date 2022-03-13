Окинский район, Бурятия, 13 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Спасатели нашли и эвакуировали тело туриста, погибшего при сходе лавины в Окинском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, тело транспортировали на вертолёте в Иркутск.

ГУ МЧС по Бурятии Поиски тела погибшего под лавиной туриста. Бурятия

Сообщение о сходе снежной массы поступило от членов туристической группы 8 марта. Звонивший рассказал, что один из его товарищей погиб. Однако несколько дней спасатели не могли вылететь на помощь из-за штормового ветра и осадков.

Лишь 10 марта на место прибыла представители Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, которые с помощью метода зондирования обследовали 150 кв. метров снежного покрова. Тело погибшего было найдено 11 марта на глубине около 2,5−3 метров.