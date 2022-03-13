Луганск, 13 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. ВСУ во время обстрелов трех населенных пунктов в ЛНР разрушили жилой дом и повредили еще три дома. Об этом 13 марта передает представительство ЛНР в СЦКК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Со стороны ВСУ зафиксировано 3 обстрела по трем населенным пунктам республики. В н.п. Ирмино разрушен один жилой дом, повреждено 3 дома, хозпостройка, здание школы №12 и газопровод Ду-57мм среднего давления. Без газоснабжения осталось 15 абонентов», — отмечается в сообщении.

Сведения об обстрелах зафиксированы в 7:00.

12 марта поселок городского типа Калиново в ЛНР обстреляли из 122-мм артиллерийских орудий представители ВСУ.