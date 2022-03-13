Москва, , 08:05 — REGNUM Музыкант и радиопродюсер Владимир Якушенко умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музыкальной группы «Автограф».

Скорбь

Владимир Якушенко начал свой путь в музыке в качестве джазового музыканта. Позже он играл в рок-группах «Город», «Кузнецкий мост» и «Автограф».

После окончания высших режиссёрских курсах Гостелерадио СССР он участвовал в создании FM-радиостанций «Галактика» и «Рокс».

Радио «Рокс» вещало в нескольких десятках городов России в FM-диапазон с 1990 до 2015 года. В настоящее время работает как интернет-радио.