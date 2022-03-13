Донецк, , 08:00 — REGNUM ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» и танка больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а до этого вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь пациентами как живым щитом, рассказали сотрудники больницы.

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Отмечается, что на площади перед больницей они насчитали как минимум 6 тел мирных жителей, подсчет еще ведется — завалы не разобраны.

Также на территории больницы корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи отметили, что, отступая, украинские военнослужащие добивали своих.

Главврач больницы Виктор Саранов сообщил, что во дворе стояли украинские танки.

Ранее жители Волновахи, перешедшей под контроль сил ДНР, рассказали об отношении к ВСУ.

«То, что они творили … — это не люди, это звери», — сообщили эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи.

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