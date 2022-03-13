Улан-Удэ, 13 марта 2022, 08:00 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 12 марта простились с четырьмя военнослужащими 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Погибли капитан Александр Шокун, 1981 года рождения, был командиром взвода управления, командир отделения, старший сержант Александр Михалёв (1989 года), командир отделения, сержант Антон Воронов (1991 года), а также ефрейтор Евгений Романов (1988 года).
Все четверо были награждены Орденами Мужества посмертно. Глава республики Алексей Цыденов на церемонии прощания заявил, что военнослужащие сложили головы, защищая свою страну.
«Они Герои и вы гордитесь ими. Мы будем гордиться ими. Мы будем их помнить, чтить. Мы будем рядом с вашими семьями. Мы берём под опеку детей наших погибших воинов», — отметил он.
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