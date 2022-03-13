Улан-Удэ, 13 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 12 марта простились с четырьмя военнослужащими 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии В Улан-Удэ простились с десантниками, погибшими в ходе спецоперации на Украине

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Погибли капитан Александр Шокун 1981 года рождения, был командиром взвода управления, командир отделения старший сержант Александр Михалёв (1989 года), командир отделения сержант Антон Воронов (1991 года), а также ефрейтор Евгений Романов (1988 года).

Все четверо были награждены орденами Мужества посмертно. Глава республики Алексей Цыденов на церемонии прощания заявил, что военнослужащие сложили головы, защищая свою страну.

«Они Герои, и вы гордитесь ими. Мы будем гордиться ими. Мы будем их помнить, чтить. Мы будем рядом с вашими семьями. Мы берём под опеку детей наших погибших воинов», — отметил он.