Багдад, , 07:54 — REGNUM Ракетный обстрел по городу Эрбиль (Ирак) в ночь на 13 марта велся с территории Ирана, передает Associated Press.

Данную информацию подтвердили чиновники Ирана и США. Они не предоставили подробных сведений о месте, из которого произведен обстрел столицы Иракского Курдистана.

По данным иракского источника, целью обстрела являлось консульство США в Эрбиле, при этом ни одна из ракет не привела к разрушениям. Пострадавших нет.

Ранее телеканал «Курдистан-24» сообщил, что всего выпущено 12 баллистических ракет.