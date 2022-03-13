Абу-Даби, , 07:47 — REGNUM Новая версия мессенджера Telegram получила ряд функций, включая возможность телевещания через каналы с помощью сторонних приложений. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Telegram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В обновлении Telegram добавлена функция управления загрузками, которая позволяет увидеть все скачиваемые в данные момент файлы. Мессенджер позволяет делиться файлами любого формата размером до 2 гигабайт. Также у мессенджера появился полупрозрачный интерфейс и ряд других изменений дизайна.

В администрации мессенджера отметили, что эта платформа всё чаще стала использоваться для проведения видеотрансляций. Для расширения возможностей по проведению трансляций в мессенджер добавлена поддержка специализированных сторонних программ, включая OBS Studio или XSplit Broadcaster.

Эти программы позволяют управлять трансляцией, переключаться между разными окнами и размещать на экране дополнительную информацию. Зрителям для просмотра трансляций также потребуется установить новую версию мессенджера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Telegram появились видеостикеры