Чита, 13 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Персональная выставка «Модоной шэди» («Магия дерева») народного мастера Аги Балта Батожаргалова откроется в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова 16 марта. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Изделие из дерева

«На выставке будут представлены уникальные изделия мастера в технике скульптурной и объемной резьбы, монументальные и миниатюрные работы», — рассказали организаторы.

Балта Батожаргалов — мастер по художественной обработке дерева, лауреат Международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Изготавливает в технике объемной резьбы по дереву композиции быта и жизни бурят, животного мира Забайкалья.

«Своеобразность стиля художественной обработки деревянных предметов, простота и четкость, и одновременно нарядность орнаментальных мотивов — отличительные черты произведений мастера. Порой его работы из дерева можно рассматривать часами и не переставать удивляться умению и душевному спокойствию, с которыми умелец трудится над своими миниатюрными шедеврами», — отмечают специалисты.

Выставка «Модоной шэди» («Магия дерева») откроется 16 марта в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова и будет работать до 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, фотовыставка «Дикие кошки Забайкалья» начала свою работу в забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. Кроме манула там представлены и другие обитатели даурских степей.

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