Чита, , 07:41 — REGNUM Фотовыставка «Дикие кошки Забайкалья» начала свою работу в забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Манул Министерство культуры Забайкалья

Известно, что экспозиция состоит из 33 снимков, сделанных специалистами Даурского заповедника. Также в коллекцию вошли фотографии, созданные с помощью фотоловушек, установленных на заповедной территории.

«Главный герой выставки — кот манул, который является коренным жителем Даурского заповедника и единственным представителем кошачьих среди степных хищников. Уникальные фотографии этого зверя появились благодаря использованию широкой сети из 30 фотоловушек, которая на протяжении трех лет позволяют вести круглогодичное наблюдения за манулами на ключевом участке их обитания в заповеднике — в скальном массиве Адон-Челон», — рассказали в музее.

Кроме манула на фотовыставке представлены и другие обитатели даурских степей.

Как сообщало ИА REGNUM, также жителей Читы приглашают посетить краевую выставку авторской куклы в учебно-методическом центре культуры и народного творчества региона. Она будет работать до 31 марта в очном и заочном форматах.

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