13 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:15 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча глав МИД России и Украины в Анталье

Как сообщает интернет-издание Haberrus, министры иностранных дел России и Украины — Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Встреча состоялась в Анталии и продлилась около 1,5 часа. В ней принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. На пресс-конференции после встречи Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину. «Планируем ли мы атаковать другие страны? Нет, не планируем. На Украину мы тоже не нападали…» — заявил он. По словам Лаврова, Россия не хочет «создания неонацистского государства» на Украине. Он также добавил, что «те, кто перекачивает оружие на Украину и поощряет засылку наемников, должны понимать ответственность своей деятельности». На встрече также обсуждались гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины. Лавров рассказал, что Украина пообещала в ближайшее время отреагировать на предложения России по урегулированию конфликта на Украине. После встречи Кулеба заявил, что не было прогресса по вопросу прекращении огня. «Мы не можем остановить войну. Мы не сможем этого сделать пока государство, напавшее на нас, не захочет этого», — сказал он.

Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба во время переговоров Президентство Турецкой Республики

Российские олигархи в Турции

Обозреватель издания HaberTürk Фатих Алтайлы в своей статье отметил, что доходы Турции от туризма пострадали из-за конфликта на Украине, но Россия открыла новую возможность. Он отметил, что большое количество российских олигархов прилетели в Стамбул на своих самолетах. «В то время как санкции против России вводились одна за другой, я рассматривал греческую часть Кипра как страну, которая воспользуется этой ситуацией. Эта страна, много лет привлекавшая российские офшоры, теперь может активизироваться еще больше. Однако события показывают, что в этом смысле Турция может стать более привлекательной и обойти Кипр. У меня есть конкретная причина утверждать это: накануне частные самолеты один за другим начали заходить в воздушное пространство Турции. Первым из них был один из частных самолетов Романа Абрамовича. И в нем был Роман Абрамович. Абрамович приземлился в Стамбуле, а его самолет отбуксировали на долговременную стоянку. Вслед за знаменитым олигархом в Стамбул приехал еще один, более интересный гость — Вагит Алекперов. Самолет Dassault Falcon с бортовым кодом VP-CLO олигарха, который также является председателем совета директоров «Лукойла», также приземлился в Стамбуле. Через день Алекперов вернулся в Москву», — написал Алтайлы.

«Мы не собираемся вводить санкции против России»

Согласно Ahval News, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сделал заявления относительно посреднических усилий Анкары между Украиной и Россией. «Мы сосредоточены на стратегической цели прекращения этой войны. Когда вы находитесь в такой войне, многоуровневая дипломатия всегда важна, полезна и критична, чтобы минимизировать ущерб от войны, чтобы остановить агрессию войны рано или поздно», — сказал он. Относительно того, присоединится ли Турция к санкциям Запада против России, Калын заявил, что у Анкары нет таких планов. «На данный момент мы не планируем вводить санкции против России. Потому что мы хотим, чтобы канал доверия оставался открытым. Мы хотим сохранить линии связи с россиянами открытыми. И, конечно, мы не хотим, чтобы пострадала наша экономика», — добавил он.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Санкции против оборонной промышленности Турции несправедливы

Согласно Т24, в телефонном разговоре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом, который состоялся 10 марта, обсуждались региональные события, в том числе специальная военная операция России по защите Донбасса, а также турецко-американские отношения. Эрдоган сообщил Байдену, что для Турции важно оказывать содействие в поиске решения на случай дальнейшего углубления кризиса. Турецкий президент подчеркнул, что организация встречи министров иностранных дел Турции, России и Украины в Анталии сама по себе является победой дипломатии. Также он сказал Байдену, что пора отменить все несправедливые санкции против Турции в области оборонной промышленности.

Россия довольна решением Эрдогана по Конвенции Монтрё

Айкан Эрдемир, старший директор Фонда защиты демократии и бывший депутат Народно-республиканской партии, написал статью для журнала The Dispatch о планах Анкары в отношении Конвенции Монтрё. В ней он указал на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в действие пункты конвенции, подписанной в 1936 году, закрыв Проливы почти для всех кораблей НАТО во время проведения специальной военной операции России по защите Донбасса. «Это победа для России», — считает автор публикации. Через четыре дня после специальной военной операции России по защите Донбасса министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара ограничит проход военных кораблей, в том числе российских, через Проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, регулирующей гражданский и военный проход в Черное море. Через несколько минут министр иностранных дел Энтони Блинкен поблагодарил Чавушоглу за «выполнение» Анкарой соглашения. Интересно, что Россия также приветствовала действия Турции. Через два дня после того, как Анкара приступила к реализации конвенции, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва «ценит» Турцию за «соблюдение» международного соглашения.

Карта Черноморских проливов Nickpo

Кризис на Украине ударил по экспортеру свежих фруктов и овощей

Али Экбер Чичек, обозреватель газеты Dünya заявил, что «кризис на Украине стал причиной дефицита в поставках свежих фруктов и овощей». Специальная военная операция России по защите Донбасса продолжает негативно сказываться на экономике Турции. Это событие вызвало значительные сбои в цепочке поставок. Но на этот раз производитель свежих овощей и фруктов попал в затруднительное положение, после этого на турецких прилавках возникла серьезная нехватка подсолнечного масла. «Война между Россией и Украиной поставила производителей и экспортеров свежих фруктов, овощей и декоративных растений в очень трудное положение», — написал Чичек.

Заявление о судах в российских портах

В статье SHaber опубликовано заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, которое он сделал перед заседанием парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Акар рассказал о переговорах по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, беседа прошла в позитивном и конструктивном ключе. «Первый вопрос, который мы обсуждали, касался реализации прекращения огня как можно скорее, для мира и спокойствия. У нас, у Турции, там находятся два самолета. Также есть корабли в российских портах. Мы работаем над их безопасным прибытием в Турцию. Мы ожидаем положительных сдвигов в этом направлении в ближайшие часы и дни».

Хулуси Акар Министерство национальной обороны Турецкой Республики

Турция и США предлагают выступить гарантами безопасности

Партия «Слуги народа», которая находится у власти на Украине, выдвинула новые гарантии безопасности для защиты суверенитета страны. В заявлении партии Турция значится в числе возможных стран-гарантов. «НАТО ясно дало понять, что не будет готово принять Украину как минимум в ближайшие 15 лет», — говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что безопасность Украины должна быть гарантирована твердым соглашением. Отмечено, что оно может защитить Украину в военном, экономическом и политическом плане.

Как конфликт повлияет на туризм?

NTV Haber опубликовал статью в которой говорится о том, как в 2022 году изменились планы туристического сектора Турции. Специальная военная операция России по защите Донбасса стала новым ударом для туристического сектора, который готовился к большому спросу после отмены запретов, связанных с коронавирусом. Специалисты по туризму пытаются предсказать, в какой степени это повлияет на туризм. Наибольшее беспокойство у Анкары вызывают протесты европейских туристов против Турции, которая не участвует в антироссийских санкциях. Напряженность между Россией и Украиной бросила тень на мировой туризм. Согласно экспертам в сфере туризма, следующие 15 дней являются критическими для туроператоров. Сектор, который провел последние два года в тени пандемии и надеется на постепенную отмену ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, сейчас обсуждает последствия напряженности. В то время как прерывание полетов в России заставляет нервничать турецких туроператоров, сохранение неопределенности также влияет на надежды, возлагаемые на сезон. Президент Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил, что санкции против России повлияли на авиасообщение. «Авиакомпаниям пришлось прекратить полеты из-за санкций. Сначала нужно решить вопрос с возобновлением рейсов. Также возникли проблемы с запчастями, обслуживанием самолетов и страховыми соглашениями авиакомпаний. Все это должно быть решено», — отметил он.