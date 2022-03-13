Москва, , 07:19 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили подготовку пилотируемого корабля «Союз МС-21» к общей сборке ракеты космического назначения. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Корабль «Союз МС-13» Roscosmos.ru

Корабль «Союз МС-21», получивший также название «С. П. Королёв» в честь одного из основателей советской космонавтики, проходит заключительные этапы подготовки к запуску на космодроме Байконур. 12 марта специалисты доставили корабль железнодорожным транспортом в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.

Следующим этапом подготовки к запуску станет сборка головного блока и ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт запланирован на 18 марта 2022 года.

«Союз МС-21» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Основной экипаж дублируют космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Байконуре заправили баки пилотируемого корабля «Союз МС-21»