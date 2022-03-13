Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Возможного выдвижения республиканцев на будущих президентских выборах не исключил экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 12 марта в ходе выступления на митинге сторонников в Южной Каролине, трансляция которой велась на телеканале Newsmax.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп заявил, что Республиканская партия собирается вернуть себе сначала большинство в палате представителей, а в 2024 году — и Белый дом. При этом сам бывший американский лидер не заявлял напрямую о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства. Однако он отметил, что уже «выигрывал дважды» и теперь, «возможно, нам придётся снова баллотироваться».

Экс-глава Белого дома особо подчеркнул, что на предстоящих выборах «придётся бороться с мошенничеством», подобным тому, что, по его словам, произошло на выборах в 2020 году. Трамп добавил, что республиканцам надо воспользоваться шансом на промежуточных выборах в палату представителей и одержать уверенную победу.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. На настоящий момент в палате представителей Конгресса большинство удерживается за демократами, а в Сенате каждой из двух партий принадлежит 50 мест. Трамп уже не раз говорил о планах Республиканской партии получить контроль над палатой представителей по результатам выборов 2022 года. Это, по мнению экс-президента США, приблизит демократов, во главе с действующим американским лидером Джозефом Байденом, к политическому краху.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о возможном переходе кризиса на Украине в Третью мировую