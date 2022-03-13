Багдад, , 07:10 — REGNUM Консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле не пострадало при ракетном ударе. Об этом сообщил глава департамента внешних связей регионального правительства Лаук Гафури, передает ТАСС.

Ракета (сс) geralt

Чиновник подтвердил факт ракетной атаки, но заявил, что строящемуся зданию дипмиссии не был причинён ущерб.

«Ни одна из них не попала в строящееся здание консульства США. Однако ракеты попали по районам вокруг него», — сообщил Гафури.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта около 01:20 по местному времени по объектам США в Ираке был нанесен ракетный удар. Огонь, по неподтверждённым данным, вёлся с территории Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились кадры запуска ракет по консульству США в Ираке