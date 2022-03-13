Ницца, Франция, 13 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Разрешение на проведение проукраинской акции возле Свято-Николаевского собора в Ницце отозвали власти города на фоне поступающих угроз. Об этом 12 марта сообщила газета Nice-matin.

Евгения Пикус ИА REGNUM Виды Ниццы

Решение было принято после поступившей в префектуру Приморские Альпы жалобы от адвоката Жерара Жермани. Он передал префекту обращение настоятеля собора протоиерея Андрея (Елисеева), где священнослужитель напоминал о том, что храм является местом богослужения, принимающим с миром православных вне зависимости от их национальности.

Кроме того, настоятель собора напомнил, что 13 марта — это первое воскресенье Великого поста, и в этот день в собор придёт множество верующих, в том числе женщины с детьми и пожилые люди. Поэтому протоиерей просил об отмене манифестации из соображений безопасности.

При этом сначала префектура отказалась отменять акцию, предложив обеспечить охрану здания собора и обеспечить контроль на входе в него. Однако затем, вечером 12 марта, было объявлено о том, что манифестация отложена.

Издание предполагает, что префектура изменила решение после того, как в адрес храма, а также отдельных прихожан стали поступать письма с угрозами жизни. Настоятель храма был вынужден в связи с угрозами обратиться в полицию и в генеральную прокуратуру Ниццы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозах, поступивших в адрес Свято-Николаевского православного собора в Ницце, перед которым власти города разрешили провести проукраинскую акцию во время литургии в храме.