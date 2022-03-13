Воронеж, , 06:19 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели двух человек в результате взрыва в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший дом Пресс-служба прокуратуры Воронежской области

По данным следствия, ночью 12 марта в одном из многоэтажных жилых домов города произошёл «хлопок газовоздушной смеси». В результате часть перекрытий между третьим и четвёртым этажом рухнула, после чего начался пожар.

«Погибло двое человек, проживающих в квартирах. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.

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