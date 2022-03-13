Челябинск, , 05:54 — REGNUM Военнослужащий из Челябинской области Валерий Осколков погиб при спецоперации России по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении губернатора и правительства Южного Урала.

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Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Осколков был старшим лейтенантом. Он погиб героически, исполняя свой воинский долг. Власти региона обещает оказать всю необходимую помощь его семье.

Сообщение о гибели Валерия Осколкова Сообщение телеграм-канала «Для СМИ»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели ещё нескольких челябинских бойцов. По данным губернатора и правительства, На Украине погибли Константин Глушков, Данил Василенко и Максим Кроавченко.