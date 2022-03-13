Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну, так как некому вести диалог с Россией. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, в ходе выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина. Трансляция речи политика велась 12 марта на телеканале Newsmax.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Трамп, наблюдая происходящее, он уверен в том, что Россия не остановится, пока не достигнет всех поставленных целей, а это грозит перерастанием кризиса, возникшего вокруг ситуации на Украине, в Третью мировую войну.

По словам Трампа, среди действующего руководства США некому поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению экс-президента США, Путину американское правительство должно поставить Путина перед выбором: либо он немедленно начинает переговоры с украинской стороной, либо встретится с «молниеносными последствиями». В частности, Трамп предлагает ликвидировать зависимость Запада от российских энергоносителей «навсегда или надолго».

Также экс-американский лидер отметил, что «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность» президента США Джозефа Байдена, ещё есть шанс разрешить ситуацию дипломатическим путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению обозревателя CNN Крис Силизза, у Трампа есть все шансы победить на президентских выборах в 2024 году.

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