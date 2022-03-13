Москва, , 05:28 — REGNUM Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний из своего реестра воздушных. Об этом сообщается на сайте BCAA.

Самолет Csair.com

Причиной этого решения стали международные санкции в отношении авиационного сектора России. Согласно доводам BCAA, введённые ограничения оказали значительное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолётов.

«Система летной годности была ограничена тем, что управление гражданской авиации Бермудских островов не может уверенно одобрить эти самолеты как пригодные для полета. Поэтому BCAA временно приостановила действие всех сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии со статьей 83 соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией», — сказано в сообщении.

Отметим, что Бермудские острова входят в число 14 заморских территорий Великобритании.

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