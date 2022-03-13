Киев, , 05:09 — REGNUM Все согласованные гуманитарные коридоры на Украине сработали, по ним было вывезено почти 13 тыс. человек. Такое утверждение сделал президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое было опубликовано 13 марта в его личном телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как утверждает украинский лидер, сработали все утверждённые гуманитарные коридоры. По данным Зеленского, по гуманитарным коридорам удалось вывезти 12 729 человек. Также президент Украины обещал, что гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен днём 13 марта.

При этом начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что 12 марта было открыто 11 гуманитарных коридоров. Из них десять предложила российская сторона и один — Украина. Ни один из коридоров, ведущих на территорию России, украинской стороной утверждён не был.

По данным Мизинцева, Россия, без всякого участия Украины, в течение дня эвакуировала из опасных зон более 10 тыс. мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минобороны России, украинская сторона самым циничным образом нарушила договорённости по гуманитарным коридорам, предназначенным для вывода мирных граждан из опасных зон. В сторону России коридоры не открывались, оповещение населения о времени действия коридоров не проводилось.

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