Токио, , 04:51 — REGNUM Власти японских городов подтвердили получение письма от посольства Украины с призывом разорвать побратимские связи с городами России из-за спецоперации. Об этом сообщает агентство Asahi.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, письма получили администрации городов Отару и Исикари, имеющие побратимские связи с российскими городами Ванино и Находка соответственно.

«Официальные лица двух городов Хоккайдо заявили, что они всё ещё обдумывают свой ответ, а один из чиновников Отару сказал, что это неслыханно, когда его просят прекратить отношения сотрудничества», — отмечает издание.

Представитель правительства Токио заявил, что отношения городов-побратимов с Москвой будут сохранены. В администрации Хиросимы также подтвердили, что они намерены сохранить связи с побратимом Волгоградом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства, посольство Украины в Японии также опубликовало пост в соцсети с соответствующим призывом. Однако позже пост был удалён. По мнению журналистов, дипломаты поняли, что переборщили.

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