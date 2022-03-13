Лондон, 13 марта, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Свадьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пребывающего в британской тюрьме Белмарш, и его невесты Стеллы Морис запланирована на 23 марта. Об этом сообщила 12 марта сама Морис в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Новость по свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу! Среда, 23 марта в 13:00 (16:00 мск)», — так написала Морис в своём микроблоге.

Морис и Ассанж подали заявление в ноябре прошлого года, и государственная пенитенциарная служба Великобритании одобрила просьбу о заключении брака в тюрьме. При этом оговаривается, что свадьбу оплачивают сами молодожёны, церемония будет очень скромной и, скорее всего, состоится в тюремной церкви. Костюм для жениха и свадебное платье для невесты вызвалась изготовить модельер Вивьен Вествуд.

Морис и Ассанж знакомы более десяти лет, а отношения между ними начались в 2015 году. С тех пор у пары родились двое детей — Макс и Габриэл. Рождение детей пришлось на время, когда Ассанж был вынужден скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нацсобрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству Франции предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.