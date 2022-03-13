Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Вашингтон готовится поставить на Украину новую партию вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «РИА Новости».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Объем военной помощи оценивается в 200 млн долларов. Планируется поставить Киеву как средства борьбы с воздушными целями, так и с тяжелой наземной техникой.

«Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз», — сказано в заявлении Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, по территории консульства и авиабазы США в иракском городе Эрбиль было запущено несколько ракет. Предположительно удар был совершен с территории Ирана.

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