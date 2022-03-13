Рим, 13 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Автотранспортные компании Италии с 14 марта приостановят развоз товаров по всей стране из-за «форс-мажорных обстоятельств». Об этом объявили в ассоциации грузоперевозчиков Trasportounito, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флоренция

На сайте организации уточняется, что это не забастовка, а инициатива, направленная на координацию демонстраций в связи с возникшим положением в секторе.

В письме руководству страны автоперевозчики подчеркнули, что приостановка работы стала вынужденной мерой для защиты компаний от неблагоприятных рыночных условий, «связанных с рекордным ростом цен на топливо».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев цены на бензин в Италии выросли на четверть. По состоянию на начало марта, литр бензина здесь оценивается в 2,20 евро за литр.