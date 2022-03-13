Эрбиль, Ирак, 13 марта, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Согласно уточнённым данным, американское консульство в иракском городе Эрбиле было обстреляно иранскими ракетами «Фатех-110». Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на курдские источники.

(сс) DLR German Aerospace Center Пуск ракеты

При этом отмечается, что точная цель атаки неизвестна. Несколько ракет упали недалеко от консульства США. Кроме того, был частично повреждён офис местного телеканала Kurdistan24. Жертв среди местных жителей, по предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал писал, что в городе ракеты «Град». Однако позже появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён запуск ракет с территории Ирана.

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