Милан, Италия, , 03:25 — REGNUM 12 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Эмполи». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил 21-летний центральный защитник молодежной сборной Франции Пьер Калюлю. Желтую карточку получил Сандро Тонали (90+4'). На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Томори, Флоренци, Тонали, Беннасер (Крунич, 88'), Кессье (Диас, 72'), Мессиас (Салемакерс, 72'), Жиру (Ибрагимович, 83'), Леау (Ребич, 83').

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Фьямоцци (Стоянович, 63'), Какаче (Паризи, 63'), Луперто, Хендерсон (Кутроне, 63'), Байрами (Ди Франческо, 71'), Асллани, Бандинелли (Бенасси, 71'), Журковский, Пинамонти.

«Милан», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 32-мя очками остался на тринадцатом месте.