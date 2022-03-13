Нью-Йорк, США, , 03:08 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Об этом 12 марта сообщает ABC News.

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По предварительным данным, нападение произошло около 16:15 по местному времени (16:15 мск). Злоумышленник напал на сотрудниц музея и нанёс им ранения, после чего скрылся с места происшествия. Предполагается, что нападавший мог быть бывшим работником музея и совершить нападение из личной неприязни.

Пострадавшие от рук злоумышленника женщины были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Сотрудники полиции провели эвакуацию людей из музея и перекрыли прилегающие к нему улицы. Подозреваемый в нападении на сотрудниц разыскивается.

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