Исламабад, , 03:04 — REGNUM Пакистан потребовал совместного расследования инцидента со «случайным» ракетным обстрелом со стороны Индии на этой неделе. В Нью-Дели объяснили это технической неисправностью во время регламентного обслуживания, сообщает Reuters.

Мечеть Фейсала. Исламабад (сс) Asjad JamshedAsjad Jamshed

Власти Индии по этому факту начали внутреннее расследование. Однако в Исламабаде призвали допустить к расследованию международных наблюдателей.

«Такой серьёзный вопрос нельзя решать с помощью упрощённого объяснения, предложенного индийскими властями», — цитирует агентство заявление министерства иностранных дел Пакистана.