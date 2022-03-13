Индия «случайно» запустила ракету в сторону Пакистана
Исламабад, 13 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Пакистан потребовал совместного расследования инцидента со «случайным» ракетным обстрелом со стороны Индии на этой неделе. В Нью-Дели объяснили это технической неисправностью во время регламентного обслуживания, сообщает Reuters.
(сс) Asjad JamshedAsjad Jamshed
Мечеть Фейсала. Исламабад
Власти Индии по этому факту начали внутреннее расследование. Однако в Исламабаде призвали допустить к расследованию международных наблюдателей.
«Такой серьёзный вопрос нельзя решать с помощью упрощённого объяснения, предложенного индийскими властями», — цитирует агентство заявление министерства иностранных дел Пакистана.