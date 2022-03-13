Эрбиль, Ирак, , 02:36 — REGNUM Консульство США в иракском городе Эрбиль атаковали ракетами «Град». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Взрыв Pixabay.com

Как отмечается, несколько упали недалеко от американского консульства. При этом курдские источники сообщают о продолжающихся взрывах в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетная атака произошла в ночь на 13 марта. По словам губернатора Омеда Хошнава, неизвестно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе.

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