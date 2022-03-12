Эрбиль, Ирак, 13 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. По предварительным данным, ракетный удар по консульству США в иракском городе Эрбиль мог быть нанесён с территории Ирана. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Взрыв

"Губернатор Омед Хошнав заявил, что в районе упало несколько ракет, заявив, что неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе», — сообщил телеграм-канал.

Отмечается, что на данный момент комплекс зданий консульства США охвачен огнём. Также сообщается, что под ракетный обстрел попала военная авиабаза США в Ираке.