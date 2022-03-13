Киев, , 02:19 — REGNUM Представители Кении, Ганы и Габона выступили с осуждениям сообщений о дискриминации африканских студентов по расовому признаку на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Саммит Африканского союза MONUSCO Photos

Как отмечается, бегущие из страны студенты столкнулись на границе с сегрегацией, расизмом и жестоким обращением. Представители Африканского союза назвали эти сообщения шокирующими.

Постпред Кении при ООН Мартин Кимани в связи с этим призвал немедленно прекратить жестокое обращение с африканцами на границах Европы, «будь то африканцы, бегущие из Украины, или те, кто пересекает Средиземное море».

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