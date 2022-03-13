Багдад, , 02:11 — REGNUM Ряд телеграм-каналов сообщает о серии взрывов в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Предположительно удар мог быть нанесён по консульству США.

Взрыв Michael Deal

В доказательство ТГ-каналы публикуют видео сильного взрыва, а также, предположительно, полёта ракет над городом.

«Взрывы в иракском Эрбиле. Местные сообщают, что атаковано консульство США. Официальных подтверждений этому пока нет», — сообщает телеграм-канал «Mash».

"Сирены сработали в американском посольстве в Багдаде. Подняты в воздух самолёты ВВС США», — написал телеграм-канал «SHOT».

В свою очередь телеграм-канал «Baza» добавляет, что в ближайшее время возможно обращение президента США Джо Байдена к американцам.

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