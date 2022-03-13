Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Дональд Трамп имеет реальные шансы вновь стать президентом США. Об этом пишет политический обозреватель телеканала CNN Крис Силизза со ссылкой на данные соцопросов.

Трамп Palácio do Planalto

«Да, Трамп, вероятно, снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году. И да, у него будут очень реальные шансы на победу», — отметил журналист.

Согласно данным опроса, проведённого Wall Street Journal, Трамп и действующий глава государства Джо Байден набрали бы по 45% голосов избирателей. При этом результаты не изменились по сравнению с результатами ноябрьского исследования.

Таким образом, подчёркивает обозреватель, новые президентские выборы в США вновь могут превратиться в чистую жеребьёвку, когда победителя будет определять считанное число избирателей в нескольких штатах.