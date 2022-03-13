Вашингтон, 13 марта 2022, 02:07 — REGNUM Дональд Трамп имеет реальные шансы вновь стать президентом США. Об этом пишет политический обозреватель телеканала CNN Крис Силизза со ссылкой на данные соцопросов.
«Да, Трамп, вероятно, снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году. И да, у него будут очень реальные шансы на победу», — отметил журналист.
Согласно данным опроса, проведённого Wall Street Journal, Трамп и действующий глава государства Джо Байден набрали бы по 45% голосов избирателей. При этом результаты не изменились по сравнению с результатами ноябрьского исследования.
Таким образом, подчёркивает обозреватель, новые президентские выборы в США вновь могут превратиться в чистую жеребьёвку, когда победителя будет определять считанное число избирателей в нескольких штатах.