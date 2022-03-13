Любляна, , 02:01 — REGNUM Порядка 90% всех запасов нефти в Словении имеет российское происхождение. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Ерней Вртовец, сообщает ТАСС.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Вртовец подчеркнул, что у страны имеется достаточные запасы нефти.

«В Словении достаточно запасов нефти. 90% нефти в республике имеет российское происхождение», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года Германия планирует стать независимой от поставок российской нефти.

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