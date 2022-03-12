В Словении оценили зависимость от российской нефти
Любляна, 13 марта, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Порядка 90% всех запасов нефти в Словении имеет российское происхождение. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Ерней Вртовец, сообщает ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
При этом Вртовец подчеркнул, что у страны имеется достаточные запасы нефти.
«В Словении достаточно запасов нефти. 90% нефти в республике имеет российское происхождение», — заявил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года Германия планирует стать независимой от поставок российской нефти.