Рига, 13 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. В Центре Государственного языка Латвии ещё не определились с тем, как правильно писать слово «Украина» на латышском языке — «Ukraina» или «Ukrajina». Об этом сообщает местный портал Delfi.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Специалисты центра обсуждают, может ли название Украины звучать по-латышски близко к украинскому произношению.

Как отмечается, чуть ранее в центре изменили написание названий украинских городов. В частности, Киев теперь на латышском языке необходимо писать не «Kijeva», а «Kijiva», а Чернобыль превратился из «Černobiļa» в «Čornobiļa».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе соцопроса выяснилось, что отношение жителей Латвии к спецоперации России на Украине просматривается по национальному составу и месту жительства.

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