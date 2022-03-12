Мехико, 13 марта, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Всплеск насилия, жертвами которого стали 106 человек, наблюдается с середины февраля в мексиканском штате Колима на западе страны. Об этом 12 марта сообщает телеканал Televisa.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Отмечается, что всплеск насилия стал самым крупным в новейшей истории региона. Причиной его стал конфликт между несколькими преступными группировками за включение в свою сферу влияния крупного тихоокеанского порта Мансанильо.

Власти штата не смогли переломить ситуацию даже после привлечения более 3 тыс. военнослужащих. Ситуация настолько обострилась, что жители штата перестали покидать свои дома после 17:00 по местному времени.

Подобный разгул преступности наблюдается на территории штата не в первый раз. Так в 2016 году количество умышленных убийств в регионе возросло более чем на 250% по сравнению с предыдущим 2015 годом. В прошлом, 2021 году, от рук злоумышленников в штате погибли не менее 518 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших при стрельбе в частном доме в штате Пуэбло в центральной части Мексики.