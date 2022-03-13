Киев, , 01:33 — REGNUM Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы не принесла никаких новостей. Глава украинского внешнеполитического ведомства продолжал «пиарить» своего шефа Зеленского, отказываясь обсуждать конструктивные вопросы.

Украинцы на демонстрации Ivan Bandura

За последние дни всё больше укрепляется впечатление, что Зеленский с помощью переговоров затягивает время, надеясь получить новое вооружение и ожидая прибытия наемников из стран НАТО. Ни гуманитарные вопросы, ни ядерная безопасности его не интересуют, считает директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Существующий на Украине бандеровский режим, который по инерции называют «киевскими властями», хотя власти с некоторого времени «львовские», является послушной марионеткой Вашингтона, которой управляет американский кукловод, отметила Панина. Потому все слова Зеленского о «компромиссах» по Крыму и Донбассу — лишь уловка. Наверняка он попытается свести вопрос к «всеукраинскому референдуму», на котором запуганный и затерроризированный неонацистскими «эскадронами смерти» народ проголосует по воле властей, полагает эксперт.

Начиная с Богдана Хмельницкого и до середины ХIХ века украинская идентичность всегда имела аутентичный прорусский и антизападный вектор, что ярко видно в произведениях Николая Гоголя. Делать из Украины антироссийское оружие начала Австро-Венгрия, Габсбургская монархия научилась в совершенстве манипулировать национальными чувствами и национальным сознанием, напомнила Панина. Благодаря этому через время появились петлюровцы, бандеровцы, пока антироссийская идеология на Украине закрепилась официально после 1991 года.

Майдан 2014 года превратил страну и вовсе в пространство циничных и устрашающих американских экспериментов во многих сферах. На территории страны появились биолаборатории США для экспериментов с коронавирусом летучих мышей, велись работы по созданию «грязной» атомной бомбы, а над населением поставили коллективный эксперимент, культивируя в украинцах запрещённую на Западе неонацистскую идеологию.

«Можно не сомневаться в том, что военная операция РФ на Украине обязательно приведет к слому бесчеловечной системы политического террора и репрессий, установившейся после государственного переворота 2014 года. Однако затем судьбу Украины в любом случае будет решать ее народ, люди, которые живут на этой земле», — заключила Елена Панина.