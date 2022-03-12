Тобрук, Ливия, 13 марта, 2022, 01:30 — ИА Регнум. У берегов Ливии 12 марта перевернулась лодка с мигрантами. В результате 19 человек из 23 находившихся на борту утонули, сообщает итальянский телеканал TGCOM24 со ссылкой на ливийскую береговую охрану.

Лодка с мигрантами

По данным ведомства, в лодке находились граждане Египта и Сирии, которые покинули ливийский порт Тобрук ранее в тот же день.

«Трое мигрантов были спасены и доставлены в больницу, при этом обнаружено только одно тело, поиски остальных продолжаются», — сообщает телеканал.