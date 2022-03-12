Москва, 13 марта, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Западные бренды со временем вернутся в Россию. Об этом в своем телеграм-канале написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, внутри западных компаний идёт борьба между русофобией и жадностью. И победа будет на стороне последней.

«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит», — написал Рогозин.