Пекин, , 01:14 — REGNUM Обеспокоенность и требования всех сторон в переговорах по поводу ядерной сделки с Ираном должны быть должным образом учтены. Об этом заявил постпред Китая при ООН Ван Цзюнь, сообщает агентство «Синьхуа».

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Замечания дипломата прозвучали после объявления представителя ЕС на переговорах в Вене о «паузе». Европейцы обвинили в срыве переговоров требования России о том, что западные санкции из-за спецоперации на Украине не должны повлиять на российско-иранскую торговлю. Запад ответил отказом.

«Ван сказал, что приостановка переговоров в Вене показывает, что они «не проходят в вакууме», а являются «микрокосмом политической реальности», — отмечает агентство.

Постпред при этом подчеркнул, что единственным решением ядерного вопроса Ирана являются политический диалог и переговоры.

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